Du hast Spaß am Umgang mit Elektrotechnik und IT-Systemen – Du willst tiefer in die Thematik eintauchen? Dann starte deine Ausbildung zur IT- Systemelektronikerin/ zum IT-Systemelektroniker bei der Polizei Berlin. Es erwartet dich eine abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Ausbildung in einem spannenden Arbeitsumfeld.